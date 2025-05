Ucraina, Zelensky “Serve cessate il fuoco duraturo”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Ho appena parlato con il Presidente Trump. È stata una conversazione proficua, molto calorosa e costruttiva. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo a partire da subito, da questo preciso istante: un silenzio di 30 giorni. Ma deve essere reale. Nessun attacco missilistico o con droni, nessuna centinaia di attacchi al fronte. I russi devono rispondere in modo appropriato, sostenendo il cessate il fuoco. Devono dimostrare la loro volontà di porre fine alla guerra". Così il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)