Ucraina, Zelensky “Proponiamo alla Polonia uno scudo aereo congiunto”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "L'Ucraina propone alla Polonia e a tutti i nostri partner di costruire uno scudo congiunto e realmente affidabile contro le minacce aeree russe". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con la conferenza sulla sicurezza a Varsavia. sat/gsl (Fonte video: Ufficio del Presidente dell'Ucraina)