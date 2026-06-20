Ucraina, Zelensky “La Russia si prepara a lanciare un attacco massiccio”

IPA85515746 - Ukraine's President Volodymyr Zelensky attends a joint press conferance during the Nordic-Baltic summit in Tallinn, Estonia on June 9, 2026. Estonian Prime Minister hosts the meeting of the Prime Ministers of the eight Nordic and Baltic countries (NB8) in Tallinn. Estonia holds the NB8 presidency this year. - SAARA PELTOLA / LEHTIKUVA - FINLAND OUT. * Restriction for France customers: it is forbidden to publish on the day of the event-Restriction clients francais : il est interdit de publier le jour meme de l evenement. * //LEHTIKUVA_8_RHrhUxjMA/Credit:Saara Peltola/LEHTIKUVA/SIPA/2606091619

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivolto un appello alla popolazione a prestare la “massima attenzione” agli allarmi aerei perchè la Russia “si sta preparando a lanciare un attacco massiccio”. Lo ha detto Zelensky nel suo videomessaggio diffuso sui social.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE