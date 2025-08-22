Ucraina, Zelensky incontra Rutte “Garantire sicurezza”

Handout photo shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky, listens to the UK’s Prime Minister Sir Keir Starmer and several international leaders during video conference meeting for peace and security in Ukraine organised by Mr Keir Starmer, in Kyiv, Ukraine, on March 15, 2025. Photo by Ukrainian Presidency via ABACAPRESS.COM

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il segretario generale della NATO Mark Rutte è oggi in Ucraina e durante il nostro incontro abbiamo parlato principalmente di quali saranno i nostri prossimi passi congiunti per garantire all’Ucraina e a tutta l’Europa maggiore sicurezza e avvicinare la vera fine della guerra”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
“La cosa più importante è la nostra diplomazia, le garanzie di sicurezza e le armi per i nostri soldati. In particolare è operativo un programma che ci permette di acquistare armi americane con i soldi dei partner. E ci sono già 1,5 miliardi di dollari dai paesi europei. Questo è significativo. Grazie a tutti i partner. Stiamo lavorando per averne di più. Apprezziamo molto il supporto del segretario generale della NATO”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

