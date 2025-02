Ucraina, Zelensky “Accordo con Usa sulle terre rare è un inizio”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Questo è un inizio, è un accordo quadro. Credo che un grande successo dipenda dal nostro dialogo con il presidente Trump. Ciò che conta è che secondo me questo affare potrebbe rivelarsi un grande successo, oppure potrebbe svolgersi in sordina". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito all'accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare. sat/gsl (Fonte video: Ufficio del Presidente dell'Ucraina)