Ucraina, Zaia “Se andiamo in ordine sparso rischiamo un conto caro”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Nell'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky ho visto due leader che si sono confrontati e si sono fatti i complimenti - prosegue Zaia, - Trump ha parlato anche della necessità di fare compromessi e arrivare subito a un armistizio, Zelensky ha sottolineato che per 25 volte l'armistizio non è stato rispettato da Putin e Trump ha risposto che può fare da garante. Alla perdita di vite umane si risponde con l'armistizio e poi con l'avvio di un processo di pace: nel mondo ci sono 60 focolai di guerra, deve scendere in campo la diplomazia e non bisogna pensare che con riarmi e armamenti si possono chiudere le guerre". Lo sottolinea il governatore regionale del Veneto Luca Zaia durante un punto stampa a Palazzo Balbi. xd8/tvi/mca1 fonte video: ufficio stampa Regione Veneto