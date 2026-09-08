BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Insieme al segretario generale della Nato Mark Rutte, accolgo con favore l’accordo raggiunto dagli Stati membri sulla deroga che consentirà all’Ucraina di acquistare prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea Patriot”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X. “Il prossimo stanziamento di 3,2 miliardi di euro permetterà all’Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Questo si aggiunge agli 8,4 miliardi di euro già erogati nell’ambito del prestito di sostegno all’Ucraina, anche per la difesa aerea”, precisa. “Continueremo a lavorare fianco a fianco per sostenere l’Ucraina e rafforzare la postura di difesa dell’Europa”, conclude.

“Insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, accolgo con favore l’accordo raggiunto dagli Stati membri dell’UE sulla deroga che consentirà all’Ucraina di acquistare prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea Patriot”. Così il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un post sui social. “Il prossimo stanziamento di 3,5 miliardi di dollari permetterà all’Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Nell’ultimo anno, gli alleati della NATO hanno stanziato oltre 10 miliardi di dollari per il programma PURL e per le vendite militari estere statunitensi all’Ucraina”, ricorda. “La NATO e l’UE continueranno a lavorare fianco a fianco per sostenere l’Ucraina. Questo è un ulteriore esempio dell’impegno profuso dall’Europa”, conclude.

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