Ucraina, dalla Gran Bretagna 100 milioni di sterline per potenziare la difesa aerea

LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Il Regno Unito fornirà intercettori per la difesa aerea, proiettili di artiglieria di grosso calibro e droni per aiutare l’Ucraina a difendersi dagli attacchi russi. Lo rende noto il ministero della Difesa britannico.

Attraverso un contributo di 100 milioni di sterline alla lista dei requisiti prioritari per l’Ucraina (PURL) della Nato, il Regno Unito sosterrà l’Ucraina con missili Patriot e altre attrezzature di difesa aerea che saranno consegnate prima dell’inverno, aiutando l’Ucraina a difendere le sue infrastrutture nazionali critiche, i civili e le forze armate dagli attacchi russi.

Ciò fa seguito alle visite del primo ministro e del ministro della Difesa a Kiev, dove hanno ascoltato Zelenskyy sull’importanza di un ulteriore supporto in vista dell’inverno. L’impegno del Regno Unito a fornire all’Ucraina oltre 120.000 droni quest’anno rimane invariato, con 25.000 già consegnati, una cifra destinata ad aumentare in vista dell’inverno.

Tra questi figurano droni intercettori in grado di neutralizzare i droni russi, droni da ricognizione che consentono alle forze armate ucraine di monitorare la situazione sul campo di battaglia e dietro le linee nemiche, nonché droni d’attacco che aiutano l’Ucraina a contrastare la Russia.

Per il ministro della Difesa, Wes Streeting, “sia io che il primo ministro abbiamo compreso a fondo, durante le nostre prime visite a Kiev, l’importanza di sostenere l’Ucraina durante questo inverno, poiché Putin si prepara a usare l’inverno come arma, continuando i barbari attacchi contro obiettivi civili e energetici. Avevamo promesso di mobilitare gli alleati e di fornire maggiore supporto ovunque possibile. Oggi stiamo mantenendo la promessa, rafforzando le difese dell’Ucraina e, insieme a 50 alleati, trasformando l’impegno in capacità concrete. Resteremo fianco a fianco con l’Ucraina fino alla vittoria. Il fronte ucraino è il fronte della libertà ovunque e il nostro sostegno non verrà mai meno”.

-Foto IPA Agency-

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