Ucraina, von der Leyen “Obiettivo preservare sovranità e integrità territoriale”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appena incontrato diversi leader in vista dell’incontro di domani tra il presidente Trump e il presidente Zelensky sui colloqui di pace. Accogliamo con favore tutti gli sforzi che portano al nostro obiettivo comune: una pace giusta e duratura che preservi la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. E che rafforzi le capacità di sicurezza e difesa del Paese, come parte integrante della sicurezza del nostro continente. Nel 2026 continueremo a esercitare pressione sul Cremlino, a sostenere l’Ucraina e a lavorare intensamente per accompagnarla nel suo percorso verso l’adesione all’UE”. Così su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)