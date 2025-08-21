Ucraina, Trump “Impossibile vincere senza contrattaccare”

Mandatory Credit: Photo by White House/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15449398dj) President Donald Trump speaks with Russian President Vladimir Putin on the phone, Monday, August 18, 2025, in the Oval Office. Trump meeting with Zelensky and European Leaders, Washington, District of Columbia, USA - 18 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – “E’ molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il paese invasore. E’ come una grande squadra nello sport che ha una difesa fantastica, ma non le è permesso giocare in attacco. Non c’è possibilità di vincere! E’ così con l’Ucraina e la Russia. Joe Biden non ha permesso all’Ucraina di contrattaccare ma solo di difendersi. Come ha fatto? In ogni caso, questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente – Zero possibilità. Ci aspettano tempi interessanti!!!”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

