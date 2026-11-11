Ucraina, Tosi “Ue deve promuovere altre sanzioni alla Russia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “La posizione di Forza Italia e del Partito popolare europeo è quella di continuare a far sì che l'Ucraina si difenda e non perda questa guerra. Se tu non dai armi e supporto all'Ucraina, l'Ucraina perde, perché c'è un aggredito e un aggressore. L'aggressore è Putin”. Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia, Flavio Tosi, in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles. xf4/sat/gsl