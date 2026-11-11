Insuperabili e “BMW in Tour”, torna il progetto che unisce sport e inclusione

MILANO (ITALPRESS) - Ha preso il via la stagione 2026-2027 di “BMW in Tour”, il progetto di inclusione sociale e sportiva nato dalla collaborazione tra Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW. Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa è stata presentata a Casa Milan e rinnova l’impegno di BMW Italia, AC Milan e degli altri partner per i valori di solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale attraverso lo sport. Protagonisti del tour sono gli atleti di Insuperabili, che nella nuova edizione viaggeranno a bordo di una BMW elettrica in 15 tappe nelle sedi delle Scuole Calcio Insuperabili. xu9/mrc/gsl