KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Al momento top secret i contenuti. La conversazione arriva all’indomani del massiccio attacco russo con droni e missili che ha causato diversi blakout a Kiev e in altre regioni ucraine. La Casa Bianca al momento non ha commentato la telefonata.

ZELENSKY “TELEFONATA MOLTO PRODUTTIVA, TRUMP PUO’ FERMARE LA GUERRA”

“Ho avuto una telefonata molto positiva e produttiva con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mi sono congratulato con lui per il suo successo e per l’accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ho informato il Presidente Trump degli attacchi della Russia al nostro sistema energetico e apprezzo la sua disponibilità a sostenerci – ha aggiunto Zelensky -. Abbiamo discusso delle opportunità per rafforzare la nostra difesa aerea, nonché degli accordi concreti su cui stiamo lavorando per garantirlo. Ci sono buone opzioni e idee concrete su come rafforzarci davvero”. “La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza. Grazie, Signor Presidente!”, ha concluso Zelensky.

