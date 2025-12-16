Ucraina, Tajani “Si stanno facendo passi avanti verso la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Si stanno facendo passi avanti. Speriamo di avere un bel regalo di Natale, la pace per Natale. Non sarà facile, però mi pare che si stia andando nella giusta direzione. C’è da fare, però il lavoro a favore della pace sta dando i suoi frutti. Speriamo che si possa arrivare a un cessate il fuoco per la sicurezza in Ucraina e a una pace giusta e duratura”. Così il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a Roma sul premio Sacharov.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).