Ucraina, Tajani “Putin fa il suo gioco, sosteniamo azione Usa per la pace”
ROMA (ITALPRESS) - "Putin fa il suo gioco, poi bisogna vedere se ci riesce. Credo che si debba tentare di abbassare i toni. L'ho ribadito anche ieri al segretario di stato Rubio. Sosteniamo l'azione americana per cercare di arrivare a un cessate il fuoco e poi a una pace. È ovvio che Putin deve assolutamente dimostrare che ha vinto, quindi usa anche questo linguaggio, però noi lavoriamo per la pace. Non sono le parole ma i fatti quelli che contano". Così, a margine della presentazione della riforma del Maeci, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riguardo alle recenti dichiarazioni del presidente russo intenzionato a prendere i territori ucraini anche con la forza. xl5/ads/mca1