Ucraina, Tajani “Positivo che Zelensky voglia negoziare con Putin”

ROMA (ITALPRESS) - "Il conflitto in Ucraina è stato un altro dei temi affrontati nel consiglio Affari esteri: a quasi tre anni dall'inizio dell'aggressione russa resta la principale minaccia per la sicurezza europea. A Zelensky abbiamo ribadito il nostro impegno al fianco di Kiev: il nostro obiettivo è che il 2025 sia l'anno della pace, purché sia una pace giusta e duratura e non una resa". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un'audizione in commissione Affari esteri. "Abbiamo finalizzato un decimo pacchetto di aiuti e per questo voglio ringraziare nuovamente il parlamento - aggiunge Tajani - Anche su questo fronte il segretario di Stato americano Rubio mi ha confermato la ferma intenzione di lavorare insieme per il cessate il fuoco e la pace: lascia ben sperare il fatto che Zelensky sarebbe pronto a negoziati diretti con Putin, è importante che l'Europa sostenga queste prospettive negoziali in maniera attiva e in stretto dialogo con gli Usa. Dobbiamo rimanere uniti e confermare il necessario sostegno all'Ucraina". abr/gtr (Fonte video: Camera dei deputati)