Ucraina, Tajani “Non è previsto invio di missili a lungo raggio”

TORINO (ITALPRESS) - "Noi non abbiamo mai mandato missili a lungo raggio, i Samp-T servono soprattutto per la difesa aerea, ma non è previsto il loro invio, almeno per il momento". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della casa di Forza Italia, sulla possibilità dell'invio di missili all'Ucraina. xn3/ads/mca2