Ucraina, Tajani “Ingresso nella Nato non all’ordine del giorno”

MILANO (ITALPRESS) - "Mi pare che in questo momento l'ingresso dell'Ucraina nella Nato non sia all'ordine del giorno. È più all'ordine del giorno l'ingresso nell'Unione Europea. Mi auguro che si possa arrivare a una pace giusta che metta fine a una guerra che dura da troppo tempo. La pace non può essere la resa dell'Ucraina, ma deve essere una pace costruita attorno a un tavolo con Usa, Russia, Ucraina ed Europa", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento a Palazzo Lombardia. xp2/ads/mca2