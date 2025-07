Ucraina, sindaco Mykolaiv “Confermiamo fratellanza con città di Bari”

BARI (ITALPRESS) - "Oggi confermiamo la fratellanza tra le nostre città e l'importanza del sostegno dell'Italia e di Bari in un momento così difficile. Già dai primi tempi della guerra, durante l'invasione russa, non ci siamo piegati all'attacco. Abbiamo confermato la nostra appartenenza all'Ucraina e la nostra fede anche in San Nicola, nel quale crediamo molto". Lo ha detto Oleksandr Syenkevych, sindaco di Mykolaiv, a Bari, in occasione di "Uniti per la fratellanza", l'iniziativa, promossa dall'Ambasciata d'Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Consolato Generale dell'Ucraina in Italia e dal delegato Alessandro De Biase. xa2/sat/mca2