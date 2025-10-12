Ucraina, seconda telefonata in due giorni tra Zelensky e Trump

MILANO (ITALPRESS) – Il Presidente ucraino Volodymir Zelensky e il Presidente USA Donald Trump hanno effettuato una seconda telefonata dopo quella di ieri.
Zelensky afferma che i due “hanno discusso del rafforzamento delle difese aeree ucraine e delle sue capacità a lungo raggio”.
