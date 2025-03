Ucraina, Salvini “No a esercito mandato da quel matto di Macron”

MILANO (ITALPRESS) - "Non c'è nessuna ipotesi di invio di militari italiani, non c'è nessuna ipotesi di usare i fondi di coesione invece che per sviluppare i territori per comprare armi. Vogliamo investire in sicurezza nazionale. Quindi, se serve per comprare equipaggiamenti, mezzi e pagare personale per la guardia costiera, per l'aviazione, per la marina, per la polizia e per i carabinieri, ben venga. Però, un esercito europeo con mandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare, no, mai". Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, a Milano a margine di un evento a Palazzo Lombardia. xp2/sat/mca2