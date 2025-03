Ucraina, Salvini “No a esercito europeo mandato da quel matto di Macron”

MILANO (ITALPRESS) – “Non c’è nessuna ipotesi di invio di militari italiani, non c’è nessuna ipotesi di usare i fondi di coesione invece che per sviluppare i territori per comprare armi”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Milano a margine di un evento a Palazzo Lombardia. “Vogliamo investire in sicurezza nazionale. Quindi, se serve per comprare equipaggiamenti, mezzi e pagare personale per la guardia costiera, per l’aviazione, per la marina, per la polizia e per i carabinieri, ben venga. Però, un esercito europeo con mandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare, no, mai”, ha proseguito Salvini.

Sulla pace in Ucraina, il vicepremier ha proseguito: “È fondamentale avere l’Ucraina al tavolo dei negoziati. Mi sembra che Zelensky, riconoscendo il protagonismo di Trump, abbia fatto una cosa saggia. Zelensky chiede la pace, Trump lavora per la pace, Putin vuole la pace e a Bruxelles e a Parigi c’è qualche matto. Penso che Macron, per convenienza politica per sopravvivenza politica, abbia disperata esigenza di dare un senso alla sua ancor breve permanenza alla guida della Francia, però non lo faccia a nostre spese“, ha concluso.

