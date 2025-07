Mattarella a Zelensky “Pieno appoggio e sostegno al vostro paese” / Video

ROMA (ITALPRESS) – “È un piacere incontrarla nuovamente, per ribadire la grande amicizia che lega l’Italia all’Ucraina: dal nostro Paese c’è pieno sostegno per l’integrità territoriale dell’Ucraina, con la vicinanza più intensa e concreta la nostra posizione rimane assolutamente ferma. Vorrei anche esprimere l’ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno al vostro paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo i colloqui con il premier ucraino Volodimir Zelensky al Quirinale.

“Come ha affermato la dichiarazione del vertice Nato, la sicurezza ucraina si indentifica con la sicurezza europea, contro chi vorrebbe tornare a una concezione di predominio dei rapporti tra gli Stati, facendoci fare un salto all’indietro di quasi un secolo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, nel corso dell’incontro al Quirinale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nei confronti dell’Ucraina l’Italia nutre amicizia sincera e convinta, ed è ferma nel sostegno al popolo ucraino – è il ragionamento del capo dello Stato -. E l’intensificarsi dei crudeli bombardamenti russi contro la popolazione e le infrastrutture civili rafforzano la determinazione di stare a fianco dell’Ucraina. Al contempo, l’Italia cerca ogni possibile spiraglio per concludere questa drammatica vicenda. Mattarella ha ribadito il sostegno all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea: “Auspico che si aprano presto i negoziati”. Infine ha detto che occorre rendere più difficile l’aggiramento delle sanzioni alla Russia da parte delle imprese private.

