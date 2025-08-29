Ucraina, sale a 23 il bilancio delle vittime dell’attacco russo a Kiev

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico e dei droni russo di ieri a Kiev è salito a 23, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Lo ha affermato Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, in un post su Telegram secondo quanto riportato da Ukrinform. “Purtroppo il numero delle vittime a Kiev è salito a 23”, si legge.

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, l’esercito russo ha effettuato un attacco combinato con missili e droni. Sono stati registrati danni notevoli nei quartieri Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi e Desnianskyi della città.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).