Ucraina, Putin “Vertice in Alaska utile e tempestivo”

(250815) -- ANCHORAGE (U.S.), Aug. 15, 2025 (Xinhua) -- Russian President Vladimir Putin addresses a joint press conference with U.S. President Donald Trump (not in the picture) after concluding their talks in Anchorage, Alaska, the United States, on Aug. 15, 2025.The talks, held at Joint Base Elmendorf-Richardson in the city of Anchorage, lasted about three hours. (Xinhua/Wu Xiaoling) - Wu Xiaoling -//CHINENOUVELLE_CmxztpE007055_20250816_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2508161124

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Quello che si è svolto in Alaska con Donald Trump sulla guerra in Ucraina è stato un vertice “utile e tempestivo”: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, aggiungendo che la sua conversazione con il presidente americano è stata “sincera e concreta”. “La Russia – ha quindi evidenziato Putin – rispetta la posizione degli Stati Uniti e desidera anche risolvere pacificamente il conflitto ucraino”.

