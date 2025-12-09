Ucraina, Procaccini “Dalla Russia invasione vigliacca, sostegno a Kiev”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi ribadiamo ciò che abbiamo sempre fatto, ovvero sostenere il popolo ucraino rispetto a un'invasione vigliacca e violenta da parte della Russia . Se passa il principio che qualunque Stato può invadere un altro Stato senza trovare la solidarietà degli altri popoli, naturalmente è un principio pericoloso perché rischia di sovvertire un ordine comunque ha concesso a questa parte di mondo un periodo di pace come non si era mai visto prima". Così Nicola Procaccini, eurodeputato di FdI e co-presidente del gruppo Ecr, a margine degli ECR Study Days in corso a Roma. xi2/ads/mca3