CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Preghiamo perchè i governanti capiscano che comprare armi e fare armi non è la soluzione al problema. La soluzione è lavorare insieme per la pace”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’udienza generale.

Il Pontefice ha ricordato le vittime della guerra. “Le notizie delle persone sfollate, delle persone che fuggono – ha affermato -, persone morte, ferite, tanti soldati caduti, di una parte e dell’altra, sono notizie di morte. Chiediamo al Signore della vita – ha continuato Papa Francesco – che ci liberi da questa morte della guerra. Con la guerra tutto si perde, tutto. Non c’è vittoria in una guerra, tutto è sconfitto. Il Signore invii il suo spirito perchè ci faccia capire che la guerra è una sconfitta dell’umanità”, ha aggiunto, pregando perchè “ci liberi da questo bisogno di autodistruzione”.

