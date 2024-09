CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Non è la mia prima guerra quella in Ucraina, ho una certa esperienza diretta nella gestione della guerra e della pace, questo è il motivo per cui penso che sia necessaria una missione di pace”. Lo ha detto Viktor Orbàn, presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea e primo ministro dell’Ungheria, ospite della 50esima edizione del Forum di Cernobbio. “Se non c’è comunicazione non c’è nessuna possibilità di bloccare la guerra, la comunicazione è la cosa principale” ha aggiunto “abbiamo bisogno di una comunicazione con Ucraina e con la Russia, il secondo punto è il cessate il fuoco, il primo passo non è un piano di pace ma il primo passo è un cessate il fuoco, e poi sarà possibile cominciare a negoziare. Entrambi le parti mi hanno detto che il tempo può giocare a loro favore, penso che non ci sia una intenzione reale per arrivare ad un cessate il fuoco da entrambi le parti”.

(ITALPRESS).