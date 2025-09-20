Ucraina, nella notte massiccio attacco russo: 580 droni e 40 missili lanciati

ROMA (ITALPRESS) – Per tutta la notte, l’Ucraina è stata sottoposta a un massiccio attacco da parte della Russia che ha lanciato 40 missili – da crociera e balistici – e circa 580 droni di vario tipo. A renderlo noto sui social è stato il presidente ucraino Zelensky.

Un attacco, spiega, “contrastato efficacemente”. Gli attacchi hanno preso di mira Dnipro, così come le regioni di Mykolaiv, Cernihiv, Zaporizzja e le comunità nelle regioni di Poltava, Kiev, Odessa, Sumy e Kharkiv.

“Il nemico ha preso di mira le nostre infrastrutture, le aree residenziali e le imprese civili – spiega Zelensky -. A Dnipro, un missile con munizioni a grappolo ha colpito direttamente un condominio. Al momento, sappiamo di decine di persone ferite a causa dei bombardamenti e, purtroppo, di tre persone uccise”.

E ancora: “Ogni attacco di questo tipo non è una necessità militare, ma una strategia deliberata della Russia per terrorizzare i civili e distruggere le nostre infrastrutture”.

-Foto IPA Agency-

