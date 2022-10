NAPOLI (ITALPRESS) – “Napoli, come accade spesso nella storia, riesce a essere capace di intuizioni formidabili. Qui c’è un cervello collettivo di popolo che ha intuito le insidie ma anche le speranze di tutta una generazione, c’è una piazza piena di giovani che hanno detto la loro su come cambiare il senso a questa guerra, che qualcuno sta cercando di utilizzare oltre la finalità di tutelare il popolo ucraino. E questo non è possibile”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina a Napoli, in occasione della marcia per la pace promossa dalla Regione Campania con l’adesione di molte associazioni e comitati cittadini. La manifestazione si è svolta in piazza del Plebiscito dove erano presenti, oltre ai cittadini e agli studenti, moltissimi sindaci e amministratori.

Il presidente Emiliano, inoltre, rispondendo ai giornalisti ha aggiunto: “Sono venuto qui perchè mi ha invitato il presidente della Regione Campania, che ringrazio, e perchè ho intuito che era un momento importante. Farò la stessa cosa a novembre per la manifestazione prevista a Roma, appuntamento che è già nella mia

agenda”.

“Siamo la regione più giovane di Italia, vedete quante migliaia di ragazzi in questa piazza che è per loro perchè per loro dobbiamo arrivare al cessate il fuoco”. Sono le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca in occasione della manifestazione per la pace organizzata a Napoli.

“In Ucraina – continua – ci sono migliaia di giovani che muoiono. Stop alla guerra e inseriamo nelle Nazioni Unite una conferenza di pace con la Cina per riaprire il dialogo. Fare questa manifestazione in occasione del centenario della Marcia su Roma è molto importante”.

