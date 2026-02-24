Ucraina, Mulè “Siamo fratelli e sorelle di chi muore per la libertà”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi che davanti alla costituzione della Repubblica - della quale celebriamo gli ottant'anni - ci inchiniamo nel ricordo di coloro che con il loro sangue diedero ai padri e alle madri dell'assemblea costituente l'inchiostro indelebile della libertà, non possiamo che dirci fratelli e sorelle di chi oggi nel nome degli stessi valori di libertà, democrazia, sovranità del popolo lotta e muore per difendere quei principi da una brutale aggressione . Attraverso il presidente della Verkhovna rada, l'amico Ruslan Stefanchuk, e i coordinatori del gruppo di collaborazione parlamentare Daria Volodina e Sergii Alieksieiev giunga dunque il nostro abbraccio al popolo ucraino con il saluto che è insieme un impegno d'onore: 'Slava Ukraini!', sia gloria all'Ucraina". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo in Aula a quattro anni dall'invasione russa dell'Ucraina. col3/gtr (Fonte video: Camera dei deputati)