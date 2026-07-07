Caltanissetta potenzia il sistema di videosorveglianza con la fibra ottica

CALTANISSETTA (ITALPRESS) - Il Comune di Caltanissetta rafforza la sicurezza urbana e la gestione del territorio grazie al potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina, reso possibile dalla rete in fibra ottica Fiber To The Home di Open Fiber. Grazie alla convenzione tra l’azienda di telecomunicazioni e il Comune di Caltanissetta, e al lavoro congiunto del CED e del Comando di Polizia Municipale, sono stati attivati i Point of Interconnection: nodi strategici che consentono di estendere il sistema di videosorveglianza in diverse aree urbane della città, dal centro storico alle ville e ai parchi pubblici fino ai quartieri periferici. col/fsc/gtr