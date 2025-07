Ucraina, Mulè “Rafforziamo la collaborazione con la Verkhovna Rada”

ROMA (ITALPRESS) - "La Camera dei deputati e il parlamento ucraino si ritrovano insieme per un incontro che è una base concreta per rafforzare una collaborazione che produce risultati. Oggi, qui alla Camera dei Deputati, celebriamo un incontro operativo in cui raccontiamo cosa sta facendo l'Italia per l'Ucraina aggredita brutalmente dalla Russia". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a margine della riunione parlamentare della Conferenza internazionale per la ripresa dell'Ucraina, in Sala del Mappamondo, a Montecitorio. In apertura è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime. Al tavolo anche i vicepresidenti della Verkhovna Rada, Oleksandr Kornienko e Olena Kondratjuk. sat/mca1 (Fonte video: Camera dei Deputati)