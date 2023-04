ROMA (ITALPRESS) – “Confermo il sostegno pieno dell’Italia all’Ucraina, in ogni ambito e finchè sarà necessario. La difesa dell’indipendenza, della libertà e dell’integrità territoriale dell’Ucraina è un valore fondamentale per tutti i Paesi del mondo che credono nella libertà dei popoli e delle persone”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione ucraina guidata dal primo ministro, Denys Shmyhal e dal ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba.

“L’Italia esprime il forte convincimento favorevole all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea nel più breve tempo possibile e apprezziamo l’impegno del suo governo per il cammino di riforme intraprese per rispettare i parametri comunitari.

Tutti desideriamo la pace, ma deve essere una pace giusta che rispetta l’integrità dell’Ucraina”. Era presente all’incontro anche il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

