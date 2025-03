Ucraina, Mattarella “Giappone e Italia auspicano una pace giusta”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - "Tokyo e Roma auspicano che una pace giusta, in linea con i principi della Carta dell'Onu, adeguatamente garantita a livello internazionale, possa essere finalmente trovata per l'Ucraina per porre fine a questa tragedia che l'aggressione russa tre anni fa ha provocato". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con il primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba. Fonte video: Quirinale ads/mca2