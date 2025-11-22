Ucraina, leader G7-Ue “Il piano Usa è una base che richiede ulteriore lavoro”

This photo cannot be distributed in the Russian Federation. Mandatory Credit: Photo by Ukrinform/Shutterstock (15845323c) A building that caught fire due to a large-scale overnight Russian drone attack is in Dnipro, Ukraine, November 18, 2025. On the night of November 17-18, Russian troops launched Shahed drones at the central Ukrainian city. The strike has damaged residential buildings and infrastructure, causing fires. Rescuers are working at the sites of impact, removing the rubble and providing updates on the number of victims. (Photo by Mykola Miakshykov/Ukrinform) Aftermath of large-scale Russian drone attack on Dnipro, Ukraine - 18 Nov 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore i continui sforzi degli Stati Uniti per portare la pace in Ucraina. La bozza iniziale del piano in 28 punti include elementi importanti che saranno essenziali per una pace giusta e duratura. Riteniamo pertanto che la bozza costituisca una base che richiederà ulteriore lavoro. Siamo pronti a impegnarci per garantire che una pace futura sia sostenibile”. Così in una dichiarazione congiunta i capi di governo dei Paesi del G7, tra cui il premier Giorgia Meloni, oltre ai presidenti di Consiglio e Commissione Europea, Antonio Costa e Ursula von der Leyen, e i leader di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia e Norvegia.
“Siamo chiari sul principio che i confini non devono essere modificati con la forza. Siamo inoltre preoccupati per le limitazioni proposte alle forze armate ucraine, che renderebbero l’Ucraina vulnerabile a futuri attacchi – prosegue la Dichiarazione -. Ribadiamo che l’attuazione degli elementi relativi all’Unione Europea e alla NATO richiederebbe il consenso rispettivamente dei membri dell’UE e della NATO. Cogliamo l’occasione per sottolineare la forza del nostro continuo sostegno all’Ucraina. Continueremo a coordinarci strettamente con l’Ucraina e gli Stati Uniti nei prossimi giorni”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE