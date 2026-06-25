Ucraina, la Commissione Europea eroga la prima tranche da 3,2 miliardi del prestito

ROMA (ITALPRESS) – Oggi, in occasione della conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’erogazione di 3,2 miliardi di € all’Ucraina quale prima tranche della nuova assistenza macrofinanziaria (AMF). L’AMF costituisce una componente del prestito di sostegno all’Ucraina, nell’ambito del quale si prevede di mettere a disposizione del paese 90 miliardi di € nel 2026 e nel 2027, destinati sia al sostegno del bilancio statale sia alle esigenze legate alla difesa. In quanto paese in guerra, la capacità dell’Ucraina di difendere il proprio territorio dipende dalla rapida disponibilità di prodotti essenziali nelle quantità necessarie e in tempi estremamente brevi. La prima tranche del pacchetto da 6 miliardi di euro destinato a sostenere l’acquisto di droni sarà erogata nei prossimi giorni.

“L’Ucraina prospera di domani richiede investimenti massicci oggi. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia, l’Unione europea e i suoi Stati membri hanno fornito oltre 200 miliardi di € di sostegno economico, finanziario e militare. Con il prestito di sostegno all’Ucraina metteremo a disposizione ulteriori 90 miliardi di € nei prossimi due anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, pari a 3,2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria”, ha detto la presidente Ursula von der Leyen. “E nei prossimi giorni inizieremo a versare i primi fondi del pacchetto da 6 miliardi di euro per la produzione di droni. Questa è la solidarietà in azione”.

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