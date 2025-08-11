BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi i ministri degli Esteri dell’Ue hanno espresso sostegno alle misure degli Stati Uniti che porteranno a una pace giusta. Nel frattempo, lavoriamo su ulteriori sanzioni contro la Russia, su un maggiore sostegno militare all’Ucraina e su un maggiore sostegno alle esigenze di bilancio dell’Ucraina e al processo di adesione all’Ue”. Lo ha scritto su X l’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell‘Ue, Kaja Kallas, a conclusione della riunione informale in videoconferenza fra i ministri degli Esteri dei Paesi Ue. “L’unità transatlantica, il sostegno all’Ucraina e la pressione sulla Russia sono il modo con cui porremo fine a questa guerra e impediremo future aggressioni russe in Europa”, ha scritto ancora.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).