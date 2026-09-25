Ucraina, Kallas “Accordo tra gli Stati membri dell’UE, sbloccati 6,6 miliardi per Kiev”. Zelensky “Da Trump ok alle licenze per produrre Patriot”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli Stati membri dell’UE hanno concordato le condizioni per lo sblocco di 6,6 miliardi di euro del Fondo europeo di pace destinati all’Ucraina. Questa è una buona notizia per l’Ucraina e una cattiva notizia per la Russia: 900 milioni di euro sono destinati alla missione di assistenza militare dell’UE in Ucraina, un miliardo di euro finanzierà nuovi acquisti congiunti di attrezzature. E 4,7 miliardi di euro serviranno a rimborsare gli Stati membri, alcuni dei quali hanno già dichiarato che destineranno la loro quota all’Ucraina”. Così l’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un post su X. “Gli attacchi ibridi di Mosca cercano di intimidire l’Europa affinché riduca il suo sostegno all’Ucraina. L’Europa sta facendo l’esatto contrario”, conclude.

“Ci sono accordi concreti riguardo alle licenze Patriot. Nel nostro incontro, il presidente Trump ha sottolineato di aver preso la sua decisione definitiva: l’Ucraina riceverà le licenze per produrre missili Patriot”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X, dopo il suo incontro con il prsidente statunitense. Per quanto riguarda un incontro trilaterale con la Russia, gli Stati Uniti hanno “proposto di prepararlo e di incontrarsi a livello tecnico. Stiamo aspettando che gli USA propongano una data, hanno proposto gli Emirati Arabi Uniti come sede dell’incontro”.

ZELENSKY “DA TRUMP OK ALLE LICENZE PER PRODURRE I PATRIOT”

“Ci sono accordi concreti riguardo alle licenze Patriot. Nel nostro incontro, il presidente Trump ha sottolineato di aver preso la sua decisione definitiva: l’Ucraina riceverà le licenze per produrre missili Patriot”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X, dopo il suo incontro con il presidente statunitense. Per quanto riguarda un incontro trilaterale con la Russia, gli Stati Uniti hanno “proposto di prepararlo e di incontrarsi a livello tecnico. Stiamo aspettando che gli USA propongano una data, hanno proposto gli Emirati Arabi Uniti come sede dell’incontro”.

– Foto Ipa Agency –

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