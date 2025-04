Ucraina, gli italiani favorevoli all’invio di aiuti ma non di armi. I risultati del sondaggio

ROMA (ITALPRESS) – Lo scenario politico internazionale sta vivendo, da diverso tempo, un periodo di crisi generale, con le trattative per raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina che seguono un andamento altalenante tra accordi a volte vicini e altre in risalita. Una situazione generale che oltre ad impattare sullo scenario geopolitico internazionale, ha avuto anche delle ricadute dirette sulla vita dei cittadini, anche se in modo minoritario.

Oltre 1 italiano su 3 (il 36,7%), infatti, dichiara che la guerra in Ucraina ha influenzato in maniera molto o abbastanza importante la propria vita quotidiana. In questo contesto la percezione predominate tra la popolazione italiana (il 64,5%) è che l’Unione Europea non stia lavorando in maniera efficace per la risoluzione di questo conflitto. Una percezione che trova d’accordo l’elettorato di tutti i partiti politici senza alcuna distinzione. Di parere leggermente contrario solo gli elettori del partito Azione di Carlo Calenda.

Considerando lo scenario generale e le continue trattative, dunque, oltre un terzo degli italiani si dichiara favorevole all’invio di aiuti umanitari alle popolazioni colpite dal conflitto, ma condividono meno altre soluzioni come l’invio di armi o truppe. Dati Euromedia Research – Realizzato il 21/03/2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

