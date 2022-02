ROMA (ITALPRESS) – “Siamo vicini all’Ucraina e al suo popolo. Condanniamo con fermezza, ancora una volta, l’ingiustificata aggressione russa alla sovranità ucraina, che è anche una grave minaccia alla sicurezza internazionale. L’Europa sta dimostrando concretamente questa vicinanza”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, oggi collegato in videoconferenza con i ministri della Difesa dell’Unione Europea per il Consiglio affari esteri in formato difesa.

Guerini ha, inoltre, espresso apprezzamento per la decisione dell’Unione Europea di supportare la resilienza e la difesa ucraine attraverso lo European Peace Facility e ha concordato anche sull’opportunità di coordinare tutte le attività di sostegno alle Forze Armate ucraine e l’invio di materiale e equipaggiamento militare, in collaborazione con Stati Uniti e Regno Unito.

“Abbiamo l’esigenza di coordinarci e di agire rapidamente”, ha sottolineato il ministro, ricordando che “anche l’Italia, nell’ambito delle decisioni assunte dall’Unione Europea e dopo i previsti passaggi istituzionali nazionali, invierà sistemi d’arma ed altri equipaggiamenti militari in favore delle Forze Armate ucraine”. “Una risposta importante che da il segno della concreta solidarietà all’Ucraina. Chi voleva dividerci è rimasto deluso. La NATO è più forte, l’Europa più unita”, ha concluso il ministro.

(ITALPRESS).

