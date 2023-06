Ucraina e Italia, il legame culturale non si è mai spezzato

Nonostante la guerra il legame culturale tra Italia e Ucraina non si è mai spezzato. Ne ha parlato Edoardo Crisafulli, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Kiev, in un'intervista al direttore di The Odessa Journal Ugo Poletti per l'agenzia Italpress. fsc/gtr