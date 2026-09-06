Nato, la portaerei della Royal Navy Queen Elizabeth salpa per rafforzare la prontezza operativa

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La sicurezza del Regno Unito e la difesa collettiva della Nato saranno rafforzate grazie alla partenza della portaerei della Royal Navy HMS Queen Elizabeth, che proseguirà le esercitazioni programmate in vista delle operazioni intorno al Regno Unito e al Nord Europa. La portaerei da 65.000 tonnellate salpa da Portsmouth con oltre 800 uomini per un dispiegamento di tre mesi nelle acque britanniche e del Nord Europa, combinando addestramento ad alta intensità e funzioni di comando.

“Navigare questo autunno rappresenta una tappa fondamentale sia per il nostro impegno Nato sia nel percorso verso il ritorno allo stato di portaerei a prontezza molto elevata”, ha spiegato il comandante Claire Thompson. Per la Queen Elizabeth l’attività apre contemporaneamente la strada al ritorno, nel 2027, al ruolo di principale portaerei britannica, rilevando Prince of Wales.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).