Ucraina, Crosetto “Avviato percorso di pace, soluzione deve andare bene a Kiev”

TORINO (ITALPRESS) - È iniziato un percorso e mi auguro che arrivi a una fine. Non dobbiamo inseguire la soluzione migliore in assoluto, ma una soluzione che innanzitutto vada bene all'Ucraina e poi che ci dia la possibilità di partire con un percorso di tregua e di pace. Però, come ho detto, deve essere accettata da chi è invaso". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di un evento di Fondazione Crt a Torino.