Ucraina, Conte “Non si farà mai un trattato di pace se pensiamo di ripristinare lo status pre-aggressione”

ROMA (ITALPRESS) – “Possiamo dire che è stata fallimentare questa strada? Se c’è qualcuno all’interno dell’Unione Europea che ritiene che assolutamente dobbiamo ritornare e ripristinare lo status precedente all’aggressione e dobbiamo ottenere una vittoria su tutti i punti, un trattato di pace non si farà mai”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Accordi & Disaccordi sul Nove. “Dobbiamo contemperare gli interessi in gioco, difendere – perché noi siamo da questo lato – gli interessi della popolazione ucraina. Però, ad esempio, dobbiamo anche dire che è stata una follia non rassicurare la Russia sul fatto che l’Ucraina sarebbe stata fuori, in prospettiva, anche dalla Nato. Perché questo, messo nero su bianco, su documenti ufficiali e lettere ufficiali, è stata sempre una premura della Russia”, ha aggiunto.

“Ma soprattutto, sa perché dobbiamo fare questa pace? Perché noi stiamo perdendo su tutti i fronti. L’Europa ormai è decentrata su tutto: non ha più politica, economica ed estera. Dobbiamo assolutamente cercare di raggiungere la chiusura di questo capitolo per garantirci sicurezza e prospettiva futura. Anche perché dobbiamo dedicare le risorse che sono necessarie, non sul riarmo, non per andare in guerra, ma per affrontare l’intelligenza artificiale, per affrontare la robotica, per tutelare le nostre filiere produttive che sono in difficoltà. Per tutelare un modello sociale europeo che altrimenti, con l’economia di guerra, sparirà”.

– foto IPA Agency –

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