Sisma Centro Italia, Papa Leone XIV “Servono risposte urgenti”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha ricevuto i delegati dei Comuni delle città e dei borghi colpiti dieci anni fa dal sisma e ha invocato “risposte tangibili e urgenti”, esortando a impiegare “ogni energia affinché la ricostruzione materiale avvenga nel minor tempo possibile”. Lo riferisce Vatican News.

“In casi così drammatici, non è sufficiente nutrire buone intenzioni o affidarsi a un disordinato volontarismo. Per ricostruire è necessario acquisire occhi capaci di scorgere in una rovina il progetto di una casa e di una città”, sottolinea Leone XIV.

Incoraggiamento del Papa è quindi a “riprendere il cammino” con, da una parte, “l’approccio sinodale per costruire insieme”; dall’altra, “la visione profetica, che a partire dall’esigenza presente sa guardare avanti e cogliere quale sia il bene comune da perseguire fattivamente”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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