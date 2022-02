Ucraina, Calenda: “Russia fuori dal consesso delle nazioni civili”

"È fondamentale che in questo momento si capisca che dopo quello che ha fatto la Russia, i rapporti non potranno tornare alla normalità". Lo dice il segretario di Azione Carlo Calenda a margine dell'iniziativa organizzata dal PD davanti all'ambasciata russa contro l'attacco in Ucraina. mpe/sat/red