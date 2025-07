Ucraina, attacco russo nel Donetsk provoca 3 morti. Le immagini

KIEV (UCRANIA) (ITALPRESS) - E' di almeno 3 civili uccisi e 27 feriti il tragico bilancio di un attacco aereo russo a Dobropillia, nella regione di Donetsk, in Ucraina. Il 16 luglio 2025, come riferisce la Polizia nazionale della regione del Donetsk, intorno alle 17:20, l'esercito russo ha sganciato un ordigno da 500 chilogrammi sul centro della città. È stata colpita l'area circostante un centro commerciale. L'esplosione ha danneggiato 54 strutture commerciali, oltre 300 appartamenti in 13 condomini e almeno 8 veicoli. mca1/gsl/sat (Fonte video: National Police in Donetsk region)