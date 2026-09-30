Ucciso e gettato nel fiume Tacina, arrestati moglie e figlio nel Crotonese

CROTONE (ITALPRESS) – Due familiari sono stati arrestati dai Carabinieri a Cutro, nel Crotonese, con l’accusa di aver concorso nell’omicidio e nell’occultamento del cadavere di un 69enne. Si tratta della moglie, una 60enne, e del figlio di 28 anni, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura.

La salma dell’uomo, scomparso nel settembre 2024, non è ancora stata ritrovata. La denuncia della scomparsa era stata presentata il 28 settembre 2024 dalla moglie, che aveva riferito che il marito si era allontanato il 21 settembre. Le indagini, coordinate dalla Procura di Crotone, sono proseguite fino al dicembre 2025 attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e l’ascolto di numerosi testimoni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due familiari lo avrebbero ucciso nelle pertinenze dell’abitazione e successivamente ne avrebbero occultato il corpo, gettandolo nelle acque del fiume Tacina, nella località Steccato di Cutro. Nel corso delle indagini, i Carabinieri del Ris e dei Subacquei di Messina hanno effettuato diversi sopralluoghi e ricerche nel fiume per individuare e recuperare la salma, senza esito.

L’ordinanza ricostruisce inoltre presunti tentativi di depistaggio, tra cui la denuncia tardiva della scomparsa, accordi sulle versioni da fornire agli investigatori e l’acquisto di diversi litri di varechina che, secondo l’accusa, sarebbe stata utilizzata per ripulire la scena del delitto.

-Foto di repertorio Carabinieri

(ITALPRESS).