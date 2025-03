ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo palestinese di Hamas conferma le notizie circolate oggi secondo cui un attacco aereo israeliano a Gaza ha ucciso uno dei suoi alti dirigenti politici durante la notte. I media pro-Hamas avevano riferito che Salah al-Bardawil e sua moglie sono stati uccisi in un attacco aereo su Khan Younis, nel sud dell’enclave palestinese. Bardawil era un membro ben noto dell’ala politica del gruppo islamico che ha rilasciato interviste ai media nel corso degli anni. E’ l’ultimo di una serie di funzionari politici di Hamas ad essere stato ucciso in nuovi attacchi aerei israeliani dopo che il capo del governo de facto del gruppo terroristico Essam Addalees e il capo della sicurezza interna Mahmoud Abu Watfa sono stati uccisi martedì, insieme a diversi altri funzionari. Le autorità mediche gestite da Hamas a Gaza affermano che almeno 19 persone sono state uccise negli attacchi durante la notte, tra cui Bardawil. Gli ospedali europei e kuwaitiani confermano il bilancio, che non fa distinzioni tra combattenti e civili, e affermano che tra i numeri ci sono anche diverse donne e bambini.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).